Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată pentru 24 de județe, până marți dimineața Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata pentru 24 de județe, valabila pana marți dimineața. De asemenea, ANM a anunțat și un cod galben pentru alte 14 zone din țara, valabil pana miercuri, 23 iunie 2020. Codul portocaliu este in vigoare de luni, ora 10:00, pana marți, la ora 10:00, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, in Moldova și in zona montana a Olteniei și Munteniei. Potrivit meteorologilor ANM, in acest interval „vor fi perioade cu averse torențiale și se vor acumula cantitați de apa de peste 40 l/mp și pe… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare cod portocaliu de furtuni, valabila pana marti dimineata in mai mult de jumatate din tara, precum si o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica in 14 judete. Prin urmare, in intervalul 22 iunie, ora 10:00 - 23 iunie,…

- Potrivit ANM, pana marți la ora 10:00, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, in Moldova și in zona montana a Olteniei și Munteniei este cod portocaliu de ploi torențiale. Se vor acumula cantitați de apa de peste 40 l/mp și pe arii restranse 50...80 l/mp. Totodata, sunt așteptate și intensificari…

- O avertizare Cod portocaliu de furtuni, valabila pana marti dimineata in mai mult de jumatate din tara, a fost emisa, luni, de catre Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Astfel, in intervalul 22 iunie, ora 10:00 - 23 iunie, ora 10:00, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, in Moldova si…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, in intervalul 23 iunie, ora 10.00 – 25 iunie, ora 10.00, in toata țara. In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin…

- COD GALBEN Interval de valabilitate: 21 iunie, ora 10:00 – 22 iunie, ora 10:00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata. Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- COD GALBEN, valabil de pe 17 iunie, ora 10:00 pana pe 18 iunie, ora 10:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente…

- Meteorologii au prelungit din nou avertizarile de ploi torentiale si furtuni, pana joi, la ora 10.00. Cantitatile de apa vor ajunge in unele zone la 80 de litri pe metru patrat, iar vantul va avea 80 de kilometri pe ora la rafale. IN cursul zilei de marti, cea mai mare parte a tarii este sub cod…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit codul portocaliu de grindina, vijelii, intensificari ale vantului si ploi torentiale pana luni dimineata, la ora 3.00. In dupa-amiaza zilei de duminica (14 iunie) și in prima parte a nopții de duminica spre luni (14/15 iunie), in Banat, Crișana, Transilvania,…