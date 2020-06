Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare care anunța „manifestari de instabilitate atmosferica și cantitați de apa insemnate”, anunțul vizand aproximativ jumatate din țara, inclusiv județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Informarea este valabila incepand de astazi,…

- Sezonul cald incepe cu o informare meteo de vreme instabila și cantitați insemnate de apa, in cea mai mare parte a țarii, valabila pana miercuri seara, la ora 23:00. The post Vara incepe cu ploi torențiale, vijelii și grindina in intreaga țara. Vestul țarii, afectat de vremea rea appeared first on…

- O tornada s-a format vineri in satul Curorani, situat la nord-vest de orasul Botosani. Meteorologii spun ca fenomenul apare cel mai adesea in Romania in lunile mai-iunie. In ultimul an, numarul si intensitatea tornadelor a crescut. Dupa anul 2006, au fost raportate aproape o suta de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri seara, mai multe avertizari cod galben de vreme severa, valabile pentru localitați din 11 județe. Una dintre alerte vizeaza și vestul țarii unde, pana la ora 19.30 in mai multe zone din Arad, Bihor, Caras-Severin și Timis se vor semnala grindina…

- Meteorologii anunța ca de miercuri la pranz intra in vigoare un cod portocaliu de vijelii, grindina, descarcari electrice și ploi torențiale, care va afecta mare parte din țara. The post Vijelii și grindina. Avertizari cod galben și portocaliu inclusiv in vestul țarii appeared first on Renasterea banateana…

- Bilanțul cazurilor de COVID 19 in Romania Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența. Bilanțul persoanelor care au murit din cauza coronavirusului la nivel național a ajuns la 744, dupa ce ieri au fost raportate 27 de noi decese, conform datelor publicate de grupul de comunicare strategica. …

- Bilantul infectarilor cu noul coronavirus in Romania Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența. Alte patru noi decese s-au înregistrat în ultimele ore în România din cauza COVID-19. Este vorba de doi barbati si doua femei cu vârste curinse între 47…

- Nerespectarea masurilor de combatere a bolilor contagioase se pedepsește Departamentul pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prezntat formularele declarațiilor pe care trebuie sa le completeze cei care vor sa intre în România, inclusiv cetațenii…