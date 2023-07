Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o avertizare Cod portocaliu de vijelii si grindina valabila pana luni dimineata la ora 10:00 in zonele montane, in vestul Transilvaniei si in nord-vestul Moldovei.

- Județul Suceava se va afla sub avertizare cod portocaliu de furtuni, incepind de astazi, de la ora 15.00, și pina miine, la ora 08.00. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, in Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumatatea nordica a Moldovei și local in Banat vor fi perioade…

- Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata pentru județul Neamț, atenționarea fiind valabila de pe 13 iulie, de la ora 15:00, pana pe 14 iulie, la ora 08:00. Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie anunța vijelii cu tunete și fulgere…

- Astazi, intre orele 14.00 și 23.00, județul Suceava se va afla sub avertizare cod portocaliu de furtuni. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, in zona de munte, in sudul Banatului, in cea mai mare parte a Olteniei și a Transilvaniei și in nord-vestul Moldovei vor fi averse torențiale, descarcari…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica penntru județul Suceava valabil joi, 15 iunie intre orele 12.00-21.00. In intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in zona montana, nord-vestul Olteniei și al Moldovei,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ploi torențiale valabil astazi in tot județul Suceava intre orele 12:00 și 21:00. Potrivit meteorologilor, in acest interval vor fi averse torențiale, local cantitațile de apa vor fi de 30…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp (in intervale…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, doua atentionari Cod galben și portocaliu de ploi torentiale. Alerta Cod portocaliu va fi in vigoare in 12 județe. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul…