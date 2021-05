Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat prognoza de vreme pentru perioada 10 mai – 7 iunie. Ne apropiem de temperaturi specifice verii, insa vor mai fi cateva zile mai racoroase. Valorile maxime vor fi de 24-25 de grade Celsius in luna mai, respectiv 26-27 grade Celsius spre finalul intervalului. Posibile ploi sau…

- Meteorologii anunta vreme deosebit de calda de Paste, cu maxime de vara care pot atinge in sudul tarii 27-30 de grade. Temperaturile ridicate sunt aduse de un val de aer african. Nu sunt excluse nici furtunile, ploi abundente fiind asteptate in vestul si nord-vestul tarii.

- Vremea se strica in acest weekend cand vom avea ploi și chiar ninsoare, insa dupa o ușoara incalzire la inceputul saptamanii viitoare, un nou val de aer rece vine peste Romania. Temperaturile vor fi sub media perioadei. Elena Cordoneanu a vorbit la Realitatea PLUS despre faptul ca nu scapam de vremea…

- Meteorologii anunta scaderea temperaturilor in regiunile sudice, ploi slabe si ninsori la munte. Dupa trei zile calduroase, de marti, frigul pune stapanire pe Romania. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie( ANM ) luni, 29 martie, vremea se va raci si in regiunile sudice si sud-estice, astfel…

- Meteorologii vin cu vești importante in ceea ce privește prognoza vremii. Aceasta se va schimba radical in urmatoarele zile. Vor fi temperaturi de primavara in acest week-end, in Romania. Cu toate acestea, ploile se vor simți in continuare in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile din termometru…

- Ploile și ninsorile puternice continua in toata țara. Meteorologii au emis mai multe alerte meteo pana sambata, intre care un Cod portocaliu de ninsori abundente pentru zona montana din 14 județe. In intervalul miercuri ora 10:00 - joi ora 06:00, vor fi precipitatii in zonele montane si submontane,…

- Vremea ramane in continuare mohorata și nu scapam de precipitații. Cog galben de viscol, ninsoare și furtuni. Meteorologii anunța fenomene meteo extreme. Meteo. ANM anunța ninsori și furtuni in toata țara Vremea se menține rece. Marți, 16 martie, in Transilvania și in Maramureș, precipitațiile vor fi…

- Vremea se incalzeste accentuat in urmatoarele zile, insa nu scapam de precipitatii. Meteorologii anunta valori maxime de 18 grade in sud-estul tarii. In weekend, vremea se strica, iar frigul se intoarce. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), miercuri, 3 martie, se face tot mai cald.…