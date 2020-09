Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat atenționarea Cod Galben de furtuni valabila astazi și la noapte. Potrivit ANM, de astazi ora 16.00 pana miercuri, 2 septembrie. ora 3.00, va fi instabilitate atmosferica temporar accentuata in Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local zona de munte și nordul Moldovei.…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de FURTUNI in Alba: Avertizarea pentru averse torențiale, descarcari electrice și grindina prelungita pana la ora 03.00 O atenționare meteo cod galben de furtuna a fost emisa de meteorologi pentru intervalul 1 septembrie, ora 10:00 – 2 septembrie, ora 03:00, valabil in Alba…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a lansat avertizari de tip COD GALBEN și COD PORTOCALIU pentru perioada urmatoare. Pentru intervalul 19 august, ora 10 – 19 august, ora 21 a fost emis un COD PORTOCALIU de instabilitate atmosferica accentuata și cantitați de apa insemnate. In intervalul…

- Ziarul Unirea COD PORTOCALIU de vreme rea pana miercuri seara, in Alba și alte județe ale țarii. Ploi torențiale, descarcari electrice și grindina A fost emisa o noua avertizare de vreme rea, de tip COD PORTOCALIU pentru Alba și alte județe ale țarii, pana astazi, ora 21:00. Potrivit meteorologilor,…

- Autoritațile au anunțat un COD PORTOCALIU de vreme severa in perioada 23.06 10:00 – 24.06 02:00 pe raza județului Alba. Se vor inregistra averse torențiale (40 l/mp, izolat 50-80l/mp), grindina de medii și mari dimensiuni, vijelii, vant (70-80km/h) și descarcari electrice. Potrivit meteorologilor, in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o noua avertizare Cod portocaliu de ploi torentiale si instabilitate atmosferica accentuata, valabila in peste trei sferturi din tara pana sambata dimineata. Potrivit prognozei, in intervalul 19 iunie, ora 12:00 – 20 iunie, ora 2:00, pe fondul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat avertizarile de vreme rea. Vor fi condiții de instabilitate atmosferica și ploi pana luni dimineața. COD GALBEN: VINERI, 19 iunie, ora 10.00 – sambata, 20 iunie, ora 10.00 In cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca aproape toata tara se va afla, de astazi si pana luni, la ora 03.00, sub Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii. Meteorologii precizeaza ca de duminica, ora 13:00, si in prima parte a noptii de duminica spre luni (14/15 iunie), ora 03:00, in aproape…