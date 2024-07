Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 17 iulie 2024, in intervalul orar 15:50- 17:00, localitațile: Sebiș, Buteni, Almaș, Barsa, Archiș, Dieci, Dezna, Carand, Moneasa, Ignești se vor afla sub atenționare... The post Vin furtunile. Cod Portocaliu pentru Sebiș, Buteni, Almaș, Barsa, Archiș, Dieci, Dezna, Carand, Moneasa și Ignești…

- 1.405 solicitari, dintre care 919 persoane au prezentat urgente, a inregistrat Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov in ultimele 24 de ore, declarat marti, managerul SABIF, Alis Grasu, pentru Agerpres.„Deocamdata suntem intr-o situatie de echilibru. Astfel ca, in ultimele 24 de ore, 1.405 persoane…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata seara, o avertizare cod roșu de vijelie și ploi cu fulgere și grindina pentru mai multe localitați din județele Timiș și Arad. Potrivit ANM, sunt sub cod roșu localitațile Pecica, Nadlac, Semlac, Șeitin, Iratoșu și Peregu Mare, din județul…

- Meteorologii au emis o avertizare meteo imediata cod portocaliu de ploi, grindina și vijelii, pentru mai multe județe din țara. Astfel, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 24 mai, o atenționare cod portocaliu de ploi torențiale pentru localitați din județele Arad, Timiș și…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare cod portocaliu de ploi torențiale pentru localitați din județele Arad, Timiș și Caraș-Severin. Potrivit ANM, este cod portocaliu in localitațile Beliu, Craiva, Cermei, Hașmaș, din județul Arad, pana la ora 17.00. Se vor semnala…

- UPDATE 21.10: Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri seara, avertizare cod portocaliu de ploi torențiale și grindina pentru mai multe localitați din județele Alba, Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, un cod portocaliu de averse, intensificari ale vantului, descarcari electrice si grindina de dimensiuni mici pentru mai multe localitati din judetul Timis.

- ATENȚIE! COD PORTOCALIU Astazi, 05 mai 2024, in intervalul orar 15:30 – 16:30, meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu pentru județul Arad, localitațile: Sebiș, Beliu, Archiș, Hașmaș, Carand, Ignești. In intervalul menționat se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp,…