- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de furtuna pentru zone din județele Arad și Timiș. Conform mesajului ANM, sunt prognozate „grindina de dimensiuni medii și posibil mari, vijelie cu rafale ce vor depași 60 – 70 km/h, frecvente descarcari electrice, averse torențiale…

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare Cod portocaliu de vijelie valabila pana la ora 22:30 in mai multe zone din judetul Maramures.

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent un anunț de ultim moment! Specialiștii au emis un cod portocaliu de vijelie pentru mai multe zone din Romania. Iata care sunt, de fapt, județele vizate de alerta de vreme rea.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de vant puternic in zona de munte a judetelor Caras-Severin si Hunedoara.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, avertizari nowcasting Cod portocaliu de vreme instabila, ce vizeaza mai multe zone din Transilvania si Oltenia.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu pe termen scurt, care anunța „grindina de dimensiuni medii, vijelie cu rafale de peste 70 km/h, frecvente descarcari electrice, averse ce vor depași 30 l/mp”. Alerta vizeaza zona de munte de peste 1.800 de metri din județul Caraș-Severin…

Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti o avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse torentiale valabila pana la ora 18:30 in zone din judetele Caras-Severin si Timis.

Meteorologii au emis, duminica, o atentionare Cod galben care vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata si vijelii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul si nordul Transilvaniei, in intervalul duminica, 24 aprilie, ora 16.00 – luni, 25 aprilie, ora 03.00. Judetele marcate cu Cod…