- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica dupa-amiaza o atentionare nowcasting Cod portocaliu de furtuna pentru localitati din judetele Caras-Severin si Timis, valabila pana la ora...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineata, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de ploi abundente, valabila pana la ora 10:00, in mai multe localitati din judetul Timis.

- Meteorologii au emis cod galben de ploi, pentru zilele de marți și miercuri, în mare parte a țarii, cantitațile de apa depașind, în unele zone, 60 de litri pe metrul patrat, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). „În seara zilei de marți (15 mai) și în…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, o atenționare nowcasting cod galben de furtuna valabila in zona de nord și centru a județului Alba, in intervalul orar 18:35-20.00. Potrivit ANM, se vor semnala frecvente descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni, intensificari de scurta…

- Meteorologii au emis avertizari nowcasting, potrivit carora trei judete din tara se afla in aceasta dimineata sub avertizare cod galben de vant puternic. Reprezentanții de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) nu exclud ca ele sa fie prelungite. In localitatile din trei judete din tara: Sibiu,…

- Trei judete din tara se afla in aceasta dimineata sub avertizare cod galben de vant puternic emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Meteorologii au emis cod galben de vant...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, atentionari nowcasting cod galben de vant puternic valabile in orele urmatoare in 33 de localitati din judetul Caras-Severin. Atentionarea este valabila si pentru 39 de localitati din judetul Timis.Citeste si: Ministrul Justitiei, explicatii…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de precipitatii insemnate moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei, vreme deosebit de rece, valabila pana marti, la ora 21:00, la nivelul intregii tari.