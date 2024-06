Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, si directorul general al Transgaz, Ion Sterian, au semnat un contract de finantare pentru construirea conductei de transport gaze naturale in vederea alimentarii Centralei Mintia, din judetul Hunedoara, un proiect in valoare totala de 300,69 milioane de lei (60,43…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de reprezentantii Ministerului Energiei, proiectul are o valoare totala de 300.688.749,27 lei (60.429.017,71 euro), iar valoarea finantarii din Fondul pentru modernizare este de 33.970.205,58 lei (6.826.947 euro). ”Amplasarea lucrarilor pentru conducta…

- ANM a emis un avertizare de vreme severa imediata, valabila in mai multe localitați din județul Hunedoara, valabila astazi, 31 mai 2024, de la ora 13:05 pana la ora 14:30. „In zona : Județul Hunedoara: Hunedoara, Deva, Brad, Simeria, Baița, Crișcior, Ilia, Certeju de Sus, Dobra, Șoimuș, Ghelari,…

- Un tanar de 21 de ani a murit vineri, 3 mai, iar alte doua persoane au ajuns la spital, printre care si un copil de 16 ani, dupa ce șoferul mașinii in care se aflau a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un parapete, in localitatea Baita, judetul Hunedoara, a anunțat IPJ Hunedoara, citat de…

- Miercuri seara, pe drumul dintre Deva spre Hunedoara, o șoferița de 26 de ani a pierdut direcția mașinii și a intrat in trei panouri metalice, avariind și trei stalpi de susținere. Potrivit polițiștilor, tanara a consumat bauturi alcoolice și substanțe interzise. „In data de…

- Autoritațile anunța ca este in vigoare un cod portocaliu de vant in Hunedoara și Bihor. Vremea rea a produs distrugeri semnificative și acoperișul unui bloc a fost chiar smuls de vant."Pe fondul Codului Portocaliu - fenomene meteo imediate, valabil pentru județul Hunedoara, in intervalul 6.35 - 9.00,…

- Vantul puternic de marți dimineața, semnalat prin mesajul de urgența Ro-Alert, a provocat mai multe pagube materiale, in localitațile Deva, Mintia, Ilia și Vețel, potrivit pompierilor, care intervin pe teren și la acest moment pentru a debloca drumurile de acces și a inlatura elementele cazute. Din…

