- Autoritațile au emis un cod Portocaliu de fenomene meteorologice extreme imediate, in care, pentru scurt timp, ploile pot ajunge la 30l/mp, iar in urma ploilor abundente se pot inregistra inundații. „Avertizare COD PORTOCALIU, fenomene meteo imediate, interval orar 16:25-17:30, averse de ploaie…

- Avertizare transmisa prin RO-ALERT pentru locuitorii din nordul judetului Hunedoara. A fost anuntat Cod portocaliu de fenomene meteo imediate in intervalul orar 16.25-17.30, cu averse de ploaie care pot cumula 35-40 l/mp, frecvente descarcari electrice. De asemenea, o alta atentionare este de Cod galben…

- Meterorologii au emis duminica inca o avertizare Cod roșu, anunțand vreme severa in localitati din județul Arad. In intervalul orar 17.25 – 18.20, in județul Arad: Santana, Olari se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 30…50 l/mp. In zona avertizata in ultimele ore s-au acumulat cantitați…

- Autoritatile au emis un cod portocaliu de averse local, in judetul Hunedoara, unde sunt asteptate fenomene meteo imediate in intervalul 12:40 – 14:00. Sunt averse de ploaie care pot cumula 35 – 40 l/mp, vizat fiind centrul judetului Hunedoara. Mai exact in zona localitatilor Lunca Cernii de Jos, Cerbal…

- Autoritatile au emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata de azi, ora 18, pana maine, 2 iulie, ora 6, in Banat, sudul Crișanei și Oltenia. Instabilitatea atmosferica accentuata se va manifesta local, prin averse și cu caracter torențial, descarcari electrice, intensificari…