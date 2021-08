Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare cod galben pentru opt judete din zona de vest si sud-vest a tarii, in care se vor semnala temperaturi ridicate si disconfort termic ridicat. La inceputul saptamanii viitoare se asteapta ca valul de caldura sa se extinda in cea mai…

- Vizate de atentionarea meteo sunt judetele Bihor, Arad, Timis, Caras Severin, Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman, unde se anunta val de caldura, disconfort termic ridicat in acest weekend. In cursul zilelor de sambata si duminica (14 si 15 august), valul de caldura se va extinde, iar disconfortul termic…

- Meteorologii anunta cod galben de canicula in cea mai mare parte a tarii, miercuri si joi, iar pentru judetele Satu Mare, Bihor, Arad, Timis si Caras-Severin, a fost emisa avertizare cod portocaliu de canicula, valabia in cursul zilei de miercuri.

- Valul de caldura se va intensifica și se va extinde in cea mai mare parte a țarii. Cinci județe din vestul țarii sunt vizate de o alerta Cod portocaliu de canicula marți și miercuri. Codul portocaliu vizeaza județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, unde disconfortul termic va fi accentuat…

- Meteorologii au emis vineri noi avertizari Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, dar și de canicula și disconfort termic. Alerta de ploi torențiale vizeaza 10 județe, iar cea de canicula 7. Prima avertizare Cod galben vizeaza județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți, 29 iunie, doua avertizari meteo - cod galben de canicula și cod portocaliu de canicula. „Valorile maxime ale temperaturii aerului vor atinge frecvent 35-38 de grade”, potrivit ANM.Codul galben de canicula este valabil in perioada 29 iunie, ora 12:00…

- Meteorologii au emis pentru joi și vineri o avertizare de canicula pentru intreaga țara. Astfel in 7 județe din vestul țarii va fi Cod roșu, in alte 11 Cod portocaliu, iar in restul țarii va fi Cod galben. Maximele vor ajunge la 39-41 de grade. Potrivit ANM, Codul roșu este valabil joi și…

- Meteorologii au emis un Cod Roșu de canicula in Vestul țarii, unde termometrele vor indica 41 de grade Celsius.Joi și vineri (24 și 25 iunie) in județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj și Maramureș se vor inregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute…