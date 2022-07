Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi alerte. Temperaturile extreme afecteaza mare parte a țarii. MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 26 iulie Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ridicat Zone afectate: conform textului și harții Pe parcursul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de Cod galben și portocaliu de val de caldura, disconfort termic ridicat. Va fi Cod galben in intervalul 25, 26, 27 și 28 iulie. In intervalul menționat valul de caldura va persista luni (25 iulie) in jumatatea de sud-vest, iar apoi se va…

- Valul de caldura va continua si in urmatoarea perioada, astfel ca in aproape toata tara va fi canicula si disconfort termic ridicat, incepand de astazi, 25 iulie, pana joi, 28 iulie 2022, conform Agerpres. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul mentionat va fi Cod galben…

- Valul de caldura va continua si in urmatoarea perioada, astfel ca in aproape toata tara va fi canicula si disconfort termic ridicat, incepand de luni, 25 iulie, pana joi, 28 iulie 2022. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul mentionat va fi Cod galben de canicula, valul…

- Ne așteptam ca valul de caldura sa se intensifice, iar duminica avertizarea Cod portocaliu de canicula va fi extinsa in Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei, a anunțat vineri Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Directorul ANM a anunțat ca vineri in Banat, Crisana,…

- Zece judete din vestul si sudul tarii sunt, vineri si sambata, sub o avertizare Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat. Iar, codul portocaliu de canicula va fi extins duminica si in sudul tarii, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, in 22 si 23 iulie, in Banat,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, doua avertizari Cod galben și Cod portocaliu de canicula valabile in urmatoarele zile in mai multe zone din țara. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi, in Banat, Crisana, Oltenia si in sud-vestul Transilvaniei si al Munteniei…

- Cod portocaliu de caldura pe 22 si 23 iulie Foto radiotimisoara. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de canicula, valabila pe parcursul acestei zile în 12 judete, respectiv alerte Cod galben si Cod portocaliu de temperaturi ridicate si disconfort…