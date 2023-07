Cod portocaliu de caniculă, luni. Peste 40 de grade Celsius la umbră în 20 de județe Cod portocaliu de canicula in Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și in sudul Moldovei, incepand de luni, care va afecta 20 de județe. De asemenea, pentru restul țarii va fi valabila o avertizare de cod galben de caldura. Luni, va fi canicula in Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, precum și in sudul Moldovei, unde se vor inregistra temperaturi maxime de pana la 37…39 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Cat privește temperaturile minime, acestea se vor situa intre 18 și 24 de grade. Codul portocaliu este valabil in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

