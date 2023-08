Cod portocaliu de caniculă în București și mai multe județe: temperaturi de 39 de grade Celsius Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de canicula si disconfort termic pentru judetele Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Braila, Constanta, Ilfov si municipiul Bucuresti, valabila pe parcursul zilei de luni. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, valul de caldura si canicula se vor intensifica. Se vor inregistra temperaturi maxime de 38 – 39 de grade. Disconfortul […] The post Cod portocaliu de canicula in București și mai multe județe: temperaturi de 39 de grade Celsius appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

