Cod portocaliu de caniculă în 16 județe. Temperaturile pot ajunge la 41 de grade Cand credem ca am scapat de codul portocaliu de canicula, și odata cu el, și de temperaturile ridicate, 16 județe din sudul țarii sunt duminica sub avertizare Cod portocaliu de canicula, cu maxime ce pot ajunge la 41 de grade. prelungesc cu inca o zi sau doua avertizarile. 16 județe din sudul țarii sunt astazi sub avertizare cod portocaliu de canicula, cu maxime ce pot ajunge la 41 de grade. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

- Zone din 15 judete situate in sudul si sud-estul tarii, inclusiv Capitala, se vor afla, duminica, sub Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Valul de caldura va fi sufocant in jumatatea sudica a țarii, unde este cod portocaliu de canicula si disconfort termic acentuat. In schimb din orele amiezii, in centru, nord-est și in zonele montane, gradul de instabilitate atmosferica va fi in creștere. Vor fi intensificari ale vantului, grindina,…

