- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe atenționari de caldura in intensificare și disconfort termic accentuat, dupa cum urmeaza: COD GALBEN Interval de valabilitate: 26 august Sambata (26 august) valul de caldura se va extinde in toata țara. In Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat pentru 25 de judete si Bucuresti, valabila pe parcursul zilei de joi, 3 august.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila miercuri in sase judete, dar si o informare de canicula si disconfort termic ridicat pentru Campia Romana, Lunca Dunarii si Podisul Dobrogei.

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 23-07-2023 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textului Zonele afectate : conform textului și harții Fenomene : conform textului Mesaj : MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 23…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 20-07-2023 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat; Mesaj : MESAJ 2 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare Cod portocaliu de canicula si disconfort termic ridicat, pentru județul Dambovița. Noua atenționare este valabila pentru ziua de marți 18 iulie. Fenomenele vizate: val de caldura persistent, canicula și disconfort termic ridicat. Se vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis atentionari Cod galben si Cod portocaliu de canicula si disconfort termic ridicat, valabile luni, in toata tara. Conform prognozei de specialitate, in 17 iulie, va fi Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat in vest, sud, sud-est si local…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de val de caldura, canicula si disconfort termic ridicat ce vizeaza mai multe judete din tara, printre care si Constanta. Potrivit ANM, sambata 15 iulie , valul de caldura va persista in sudul Olteniei, sudul si estul Munteniei,…