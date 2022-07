Timp de doua zile, este cod portocaliu de caldura in cinci județe ale Romaniei. Acest avertisment meteorologic este valabil in zilele de luni și marți, 4 – 5 iulie 2022. Prognoza emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) se refera la zone din judetele Satu Mare, Bihor, Arad, Timis si Caras-Severin. Aici este anunțat cod portocaliu de caldura si disconfort termic accentuat. Temperaturile vor inregistra frecvent valori de 36-38 de grade Celsius. Urmarește Romania Libera pe Twitter , Facebook și Google News ! The post Cod portocaliu de caldura in cinci județe appeared first on Romania…