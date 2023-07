Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de averse, vijelii și grindina. Aceasta este valabila marți in mai multe județe din nordul și din vestul Romaniei. Avertizarea vizeaza localitațile Baia Mare, Baia Sprie, Seini, Tauții-Magherauș, Ocna Șugatag, Cicarlau și Desești din județul Maramureș. Marți, pana la ora 18:00, vor fi „averse torențiale care vor acumula […] Articolul Cod portocaliu de averse, vijelii și grindina in nordul și in vestul Romaniei UPDATE Cod roșu pentru localitați din trei județe a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .