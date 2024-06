Administrația Naționala de Meteorologie avertizeaza ca in vestul țarii urmeaza o perioada cu averse, vijelie și grindina. ANM a emis cod portocaliu. Meteorologii avertizeaza ca vor fi „averse torențiale care vor acumula 30…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, vijelie și grindina de mici dimensiuni”, in județul Arad (localitațile Santana, Ineu, Chișineu-Criș, Șiria, Pancota, Tarnova, Macea, Șicula, […] Articolul Cod portocaliu de averse, vijelie și grindina in mai multe județe. A fost transmis mesaj Ro-Alert a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .