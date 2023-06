Cod portocaliu de averse torenţiale pentru șase județe, luni dimineaţa, la ora 10:00 Cod portocaliu de averse torentiale pentru șase județe, luni dimineata, la ora 10:00, anunța Administratia Nationala de Meteorologie. Este vorba de judetele Mehedinti, Gorj, Valcea si Dolj si zona de munte a judetelor Caras-Severin, Hunedoara si Arges. In urmatoarele 24 d ore, in zonele vizate local cantitatile de apa vor fi de 30…40 l/mp si izolat de peste 60 l/mp (in intervale scurte de timp, de pana la 1 – 3 ore). In același timp, meteorologii au emis un Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata care a intrat in vigoare luni dimineata la ora 6:00 si este valabil pana marti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

