- PNL Neamt a obtinut cel mai bun scor politic la alegerile locale din toate timpurile. Prin cei 41 primari, liberali se situeaza pe prima pozitie in judetul Neamt. De asemenea, PNL Neamt are 14 consilieri judeteni si 416 mandate de consilieri locali. Presedintele PNL Neamt, George Lazar, candidat pentru…

- Actualizare: Avertizarea meteo a fost extinsa pentru localitațile Piatra-Neamț, Bicaz, Piatra Șoimului, Dumbrava Roșie, Bodești, Pangarați, Girov, Cracaoani, Agapia, Balțatești, Garcina, Hangu, Tarcau, Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun, Tașca, Ghindaoani, Negrești, Dobreni; Un mesaj RO-ALERT a fost…

- COD : GALBENData emiterii : 20-05-2024 Valabil de la : 20-05-2024 ora 14:05 pana la : 20-05-2024 ora 16:00In zona : Județul Covasna: Targu Secuiesc, Zabala, Sanzieni, Ghelința, Brețcu, Ojdula, Catalina, Lemnia, Poian, Mereni, Estelnic;Județul Mures: Hodac, Ibanești, Deda, Lunca Bradului, Rastolița,…

- O femeie in varsta de 37 ani a fost grav accidentata in timp ce traversa pe o trecere de pietoni o strada din municipiul Piatra-Neamt, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Din cercetarile efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in timp ce o femeie, de 67 ani, conducea…

- Perioada de precampanie electorala incinge spiritele in Neamț, așa se face ca numarul conferințelor de presa politice este in creștere, iar unele au scopul vadit de a ataca sau de a apara lideri de partide. Intre PNL și PSD in Neamț se da o adevarata lupta pe proiecte, in special pe cele de infrastructura…

- Etapa naționala a olimpiadei de istorie va avea loc, in perioada 27 aprilie- 1 mai, la Brașov. Din Neamț au obținut punctajul care-i califica la aceasta etapa 11 elevi de la unitați de invațamant din Piatra-Neamț, Roman, Targu-Neamț, Pangarați și Borca. Etapa județeana a acestei olimpiade a avut loc…

- Autoritațile din județul Neamț fac verificari la Barajul Izvorul Muntelui (Bicaz) dupa cutremurul de magnitudine 3,3, care s-a produs in zona joi dimineața, relateaza presa locala.„Am discutat cu Inspectorul Șef al ISU Petrodava Neamț, domnul general Ciprian Mitrea, și am luat decizia efectuarii unei…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța ca pe 28 martie, la ora 8:36 a avut loc un cutremur in Neamț, undeva intre Bicaz și Poiana Teiului ( vezi foto). Este unul dintre rarele cutremure inregistrate in județ și potrivit celor care au inregistrat evenimentul el a…