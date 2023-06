Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii avertizeaza ca sambata vor fi ploi torențiale in 10 județe ale Romaniei. Ei au emis un cod portocaliu de averse. De asemenea, a fost instituit cod galben de instabilitate atmosferica in mai multe zone din centrul și sudul țarii. Codul portocaliu este valabil sambata, in intervalul orar…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de furtuna care anunța „averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp, grindina, frecvente descarcari electrice, vijelie”. Codul portocaliu vizeaza zona localitaților Lunca Cernii de Jos, Cerbal, Bunila și Lelese din județul…

- Meteorologii au emis, vineri, doua avertizari nowcasting Cod portocaliu de averse torentiale, descarcari electrice, vant puternic și grindina, valabile in mai multe localitati din judetele Alba si Caras-Severin.

- Hidrologii au emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din șapte județe din țara. Potrivit hisrologirlor, sunt sub avertizare Cod portocaliu pana joi la ora 16:00 raurile din bazinele hidrografice: Barzava (județele: Caraș-Severin si Timis), iar pana miercuri la miezul nopții…

- Meteorologii au emis miercuri avertizari Cod portocaliu valabile in opt județe din țara și Cod galben in zece județe. Potrivit ANM, sunt vizate de Codul portocaliu județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj și parți din județele Arad, Alba, Valcea și Mehedinți. In aceste zone, vor fi averse torențiale.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, doua alerte de vreme rea. Una este de tip Cod portocaliu și estimeaza averse torențiale și grindina in patru județe: Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara și Arad. In București se anunța vreme frumoasa și calda. Marți intre orele 11.00 și 23.00 este Cod…

- Meteorologii au emis luni o avertizare Cod portocaliu de vijelie pentru județul Arad. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, este vizata localitatea Conop din județul Arad. Aici, se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 35-40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari…

- Meteorologii au emis luni seara o avertizare Cod galben de vant puternic valabila in zonele montane din Hunedoara și Caraș-Severin. Potrivit ANM, sunt vizate zonele montane, la altitudini de peste 1.800 de metri, din județele Caras-Severin și Hunedoara. In aceste zone se vor semnala intensificari ale…