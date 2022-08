Cod galben vineri şi sâmbătă. Ce urmează în weekend Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de canicula valabil vineri și sambata in vestul și sudul țarii, extins in Transilvania, Maramureș, Moldova și Dobrogea, dar și un Cod portocaliu pentru 3 județe. Dupa canicula, meteorologii anunta ploi torentiale. Cod galben de caldura, valabil vineri și sambata Vineri și sambata (19 și 20 […] Articolul Cod galben vineri si sambata. Ce urmeaza in weekend a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

