COD GALBEN – Vântul va bate cu putere în anumite zone ale Maramureșului ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN emisa de Administrația Naționala de Meteorologie valabila in perioada 5 noiembrie, ora 10.00-6 noiembrie, ora 02.00. Potrivit meteorologilor, vantul va avea intensificari pe parcursul zilei in Banat, Crișana, vestul și nord-vestul Transilvaniei și in zonele montane cu viteze de 55…70 km/h, iar seara și noaptea mai ales in Carpații Orientali. La altitudini mai mari de 1700 m, rafalele vor depași 90…100 km/h. ANM avertizeaza ca intensificari temporare ale vantului se vor semnala și in regiunile estice și sud-estice, cu viteze in general de 45…50 km/h. In regiunile… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

