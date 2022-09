COD GALBEN – Vantul prinde putere la noapte în Maramureș Intensificari ale vantului in Maramureș. Codul galben va intra in vigoare sambata dimineața, ora 02.00, fiind valabil pe tot parcursul zilei de duminica. Meteorologii spun ca incepand cu a doua parte a nopții de sambata spre duminica vantul se va intensifica treptat in toate regiunile. In sudul, sud-estul, centrul, nord-estul teritoriului și la munte vor fi viteze in general de 55…75 km/h, iar pe creste rafalele vor depași 80…100 km/h. Dragoș HOJDA The post COD GALBEN – Vantul prinde putere la noapte in Maramureș appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maramureșul se va afla, din aceasta dupa amiaza și pana maine, 16 septembrie, sub incidența a doua coduri de vreme rea. Codul galben de instabilitate atmosferica accentuata va intra in vigoare azi, 15 septembrie, ora 14:00, fiind valabil pana maine, 16 septembrie, ora 21:00. Meteorologii avertizeaza…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica, 11 septembrie, o atentionare de cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si izolat grindina pentru aproape jumatate din tara. Avertizarea este valabila astazi intre orele 10:00 si 23:00.Codul galben de instabilitate atmosferica temporar…

- Instabilitate atmosferica temporar accentuata, respectiv cantitați de apa insemnate. Asta ne așteapta din aceasta seara pana in dimineața zilei de 10 septembrie, ora 10, potrivit informarii meteorologice transmise de catre Administrația Naționala de Meteorologie. Codul galben va intra in vigoare la…

- Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferica care va intra in vigoare azi, 29 august, la ora 12.00 și care este valabil pana maine, 30 august, ora 10.00. In urmatoarele ore, in marea majoritate a județelor țarii, vom avea instabilitate atmosferica temporar accentuata. Potrivit ANM,…

- Vara este pe terminate in Maramureș, acum fiind ultimele zile cand ne vom bucura de caldura specifica zilelor de vara. Din septembrie deja dimineața și seara vom lua o haina in plus pe noi. Meteorologii au dat publicitații prognoza meteo valabila pentru urmatoarele 2 saptamani pentru regiunea Maramureș.…

- Meteorologii au anunțat cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ploi insemnate cantitativ in județul Maramureș in intervalul 14 august, ora 12:00 – 15 august, ora 22:00. La munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei și local in Transilvania și Maramureș vor…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie au dat publicitații prognoza meteorologica valabila in intervalul 8-21 august pentru regiunea Maramureș. Potrivit ANM, la inceputul intervalului, valorile termice vor fi in scadere, astfel ca se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica o atenționare meteorologica de tip cod galben valabil pentru ziua de azi, 28 iunie. Pe parcursul orelor care urmeaza se așteapta canicula și disconfort termic ridicat. Potrivit ANM, pe parcursul zilei de marți (28 iunie) in Campia și Dealurile…