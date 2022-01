Cod Galben și Portocaliu în Maramureș. Ce fenomene meteo sunt așteptate peste normalul perioadei? COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 16 – 18 ianuarie, ora 08 Fenomene și zone vizate: intensificari ale vantului in cea mai mare parte a țarii, ninsori moderate cantitativ și viscol in zona de munte și local in jumatatea nordica. Din seara zilei de luni (17 ianuarie) și pana in dimineața zilei de marți (18 ianuarie), vantul va prezenta intensificari in cea mai mare parte a țarii. La munte vor fi rafale de 80…110 km/h, iar in Moldova, Transilvania și sudul Olteniei viteza vantului va atinge 65…70 km/h și pe arii restranse 80 km/h. In celelalte regiuni vor fi intensificari locale… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 14 ianuarie, ora 10 – 15 ianuarie, ora 20 Fenomene vizate: intensificari susținute ale vantului Zone afectate: județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacau, Vaslui și Vrancea In intervalul menționat, local in zona de munte vantul va avea…

- ATENTIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN Fenomene avertizate: intensificari locale ale vantului cu viteze de peste 55…65 km/h. Zone vizate: – Județul Vrancea: zona joasa; Interval de valabilitate: 12/01/2022 08:50 12/01/2022 12:00 ATENTIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE…

- Interval de valabilitate: 04 ianuarie, ora 20 – 05 ianuarie, ora 18 Fenomene vizate: intensificari ale vantului Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, in Munții Apuseni și in Carpații Orientali, precum și in zona joasa a județelor Alba, Suceava și Neamț, vantul va avea intensificari…

- Avertizare meteo: COD GALBEN de VANT puternic in județul Alba, pana miercuri dupa masa. Rafale de peste 90 km/h Avertizare meteo: COD GALBEN de VANT puternic in județul Alba, pana miercuri dupa masa. Rafale de peste 90 km/h ANM a emis o avertizare meteo de tip Cod Galben de vant puternic, pentru județul…

- Astazi, de Craciun, vremea va continua sa se incalzeasca, devenind mult mai calda decat in mod normal la aceasta data, in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in sud-vest si sud. Temperaturile maxime se vor incadra intre 2 grade in nordul Moldovei si 13…14 grade in sudul Olteniei si al Munteniei. …

- Potrivit ANM, in perioada urmatoare in zonele vizate (vezi mai jos si HARTA!) se va instala un Cod Galben de vreme rea si unul Portocaliu. Fenomene vizate: ploi și ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului Interval de valabilitate: 11 decembrie, ora 14:00 – 12 decembrie, ora 20:00

- Potrivit ANM, in intervalul 3 noiembrie, ora 20 – 4 noiembrie, ora 23, se vor semnala intensificari ale vantului.In intervalul menționat, in zona Carpaților Meridionali și Occidentali vor fi intensificari ale vantului, cu viteze in general de 60...80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele…

- Atenționare meteo: COD GALBEN de vant puternic, in zona de munte a județului Alba, pana joi, la ora 23.00 Atenționare meteo: COD GALBEN de vant puternic, in zona de munte a județului Alba, pana joi, la ora 23.00 ANM a emis o atenționare de tip Cod Galben de intensificari ale vantului, in zona de munte…