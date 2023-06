Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul de Sanziene nu se anunța prea placut din punct de vedere meteorologic. Pe o parte vom avea temperaturi caniculare, pe alta, instabilitate atmosferica deosebit de ridicata. Meteorologii avertizeaza ca in urmatoarele zile se vor inregistra temperaturi extreme și fenomene de instabilitate atmosferica…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis, vineri, o serie de atentionari Cod galben si cod portocaliu de vreme instabila, valabile pana sambata dimineata, precum si o informare de disconfort termic in aproape toata tara, in urmatoarele doua zile. Potrivit meteorologilor,…

- 11 județe intra de diseara sub avertizari cod galben și portocaliu de vreme severa. Ploi torențiale, grindina și vijelii pana sambata. Administratia Nationala de Meteorologie a noi avertizari cod galben și portocaliu de vreme severa. De asemenea, o informare de canicula este valabila vineri și sambata,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o serie de atentionari Cod galben si Cod portocaliu de vreme instabila, valabile pana sambata dimineata, precum si o informare de disconfort termic in aproape toata tara, in urmatoarele doua zile. Astfel, in intervalul 23 iunie, ora 20:00 – 24…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de averse torentiale, valabila pe durata acestei zile in 13 judete, precum si un Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ce vizeaza 16 judete.Conform prognozei de specialitate, intre orele 12:00 – 21:00,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, doua atentionari Cod galben și portocaliu de vreme severa. Alerta Cod portocaliu va fi in vigoare in 12 județe, potrivit ANM . Atentionarea Cod galben va fi in vigoare de vineri de la ora 10.00 pana sambata la ora 10.00. In intervalul menționat,…

- Meteorologii au emis, vineri, o avertizare cod galben si una cod portocaliu de instabilitate atmosferica, fiind asteptate cantitati importante de precipitatii, descarcari electrice si rafale de vant. Potrivit ANM, de la ora 10.00, pana sambata la aceeasi ora, vor fi perioade cu instabilitate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale valabil in zona de munte a județului Suceava incepand astazi, 9 iunie, intre orele 14:00 și 23:00. Potrivit meteorologilor, in acest interval, in județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș,…