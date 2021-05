Cod galben şi portocaliu de vijelii. Sunt vizate 27 de judeţe Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben si cod portocaliu de ploi insemnate cantitativ si instabilitate atmosferica accentuata, valabila pana vineri dimineata. Sunt vizate 27 de judete. Potrivit meteorologilor, de miercuri, ora 17.00, pana vineri la ora 11.00, este cod galben in Transilvania, Maramures si zona deluroasa a Olteniei, Munteniei si Moldovei, precum si […] The post Cod galben si portocaliu de vijelii. Sunt vizate 27 de judete appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, miercuri, noi avertizari Cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vijelii. 19 județe vor fi sub avertizare Cod portocaliu de vilejii. Avertizarea Cod galben este in vigoare miercuri de la ora 17.00 pana vineri la ora 11.00 și anunța ploi insemnate cantitativ și instabilitate…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 19-05-2021 Ora : 10:30 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 19 mai,…

- Meteorolgii au emis, miercuri, o avertizare cod galben si cod portocaliu de ploi insemnate cantitativ si instabilitate atmosferica accentuata, valabila pana vineri dimineata. Sunt vizate 27 de judete, cantitatile de precipitatii putand depasi 70 de litri pe metru patrat la munte. Potrivit…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari, una de cod galben și una cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata si ploi abundente, care vor fi in vigoare de miercuri si pana vineri la pranz. Conform meteorologilor, va fi cod galben de ploi insemnate cantitativ, instabilitate…

- Meteorologii au emis, miercuri, noi avertizari Cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vijelii. 19 județe vor fi sub avertizare Cod portocaliu de vilejii. Avertizarea Cod galben este in vigoare miercuri de la ora 17.00 pana vineri la ora 11.00 și anunța ploi insemnate cantitativ și…

- Mai multe județe din țara sunt vizate de cod portocaliu de viscol și ninsori. ANM a emis un cod portocaliu de viscol și ninsori abundente valabil in 13 județe. ANM a mai emis inca un cod galben de precipitații, ploi și ninsori, in aproape toata țara. Codul galben este valabil in intervalul 16 martie,…

- ANM a actualizat avertizarile meteo. Argeșul, sub cod GALBEN și PORTOCALIU de vant, ploi și ninsori. COD GALBEN Interval de valabilitate: 16 martie, ora 10:00 – 18 martie, ora 06:00 Fenomene și zone vizate: conform textului si hartii; In intervalul menționat, vor fi precipitatii in majoritatea zonelor,…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi si ninsori, valabila pana joi dimineata, in cea mai mare parte a tarii, iar la munte si local in Transilvania si Moldova stratul de zapada nou depus va fi consistent. In zona Carpatilor Meridionali si de Curbura, va fi Cod portocaliu de ninsori…