Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari de vant puternic. Pana luni dimineata, in Banat si in zona Carpatilor Occidentali si Meridionali va fi cod galben, iar la altitudini mari va fi cod portocaliu. Luni, in intreaga tara vor fi rafale de vant puternic.

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod portocaliu de viscol puternic și ninsori abundente in Carpații Meridionali, la peste 1.700 de metri, iar in restul țarii va fi cod galben de ploi. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pe crestele Carpaților Meridionali, la altitudini de…

- Argeșul, sub cod GALBEN și PORTOCALIU de vreme rea. Meteorologii au emis cu scurta vreme in urma o avertizare cod galben de ploi abundente, intensificari ale vantului și ninsori insemnate cantitativ și viscolite dar și un cod portocaliu de viscol puternic și ninsori abundente. Codul galben va fi valabil…

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod portocaliu de viscol puternic și ninsori abundente in Carpații Meridionali, la peste 1.700 de metri, iar in restul țarii va fi cod galben de ploi. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pe crestele Carpaților Meridionali, la altitudini…

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod portocaliu de viscol puternic și ninsori abundente in Carpații Meridionali, la peste 1.700 de metri, iar in restul țarii va fi cod galben de ploi. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pe crestele Carpaților Meridionali, la altitudini…

- Meteorologii au emis, luni seara, o avertizare nowcasting de cod portocaliu de ninsoare și viscol pentru zona montana. De asemenea, in 12 județe din vestul, centrul și nordul țarii se anunța vant puternic. ANM a emis avertizare cod galben de intensificari ale vantului in zona de munte și regiunile vestice…

- Meteorologii au emis luni, 28 decembrie, o atenționare de cod galben și portocaliu de vant puternic pentru județul Alba și alte județe din țara, valabil pana marți dimineața. In intervalul 28 decembrie, ora 18:00 – 29 decembrie, ora 10:00 vantul va prezenta intensificari in cea mai mare parte a zonei...…

- Meteorologii au actualizat luni dimineața avertizarile de vreme rea. Va fi vant puternic la munte, pana marți dimineața. COD GALBEN: 28 decembrie, ora 10:00 – 28 decembrie, ora 18:00 In cursul zilei de luni 28 decembrie, in Carpații Meridionali și in sudul Banatului vantul va continua sa prezinte intensificari,…