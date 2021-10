Cod galben şi portocaliu de ploi şi intensificări ale vântului, în sud-estul ţării, până miercuri dimineaţă Meteorologii au emis, marti, o avertizare cod galben si cod portocaliu de ploi insemnate cantitativ si intensificari ale vantului, in sud-estul tarii, pana miercuri dimineata. Meteorologii anunta ca, de marti, de la ora 14.00, pana mieruri la ora 10.00, in sud-estul tarii vor fi ploi importante cantitativ, iar prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 25…35 l/mp, iar pe alocuri, cu precadere in Dobrogea, 40 l/mp. ”Tot in aceste zone si vantul se va intensifica treptat, cu rafale in general de 50…60 km/h, iar pe litoral de peste 65…70 km/h”, a transmis ANM. Sursa citata a precizat ca, de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

