Cod galben și portocaliu de furtuni și grindină în aproape toată țara Meteorologii avertizeaza ca vremea se racește brusc și vin ploile cu vant și vijelii Urmeaza o racire a vremii in a doua parte a acestei saptamani. In locul caniculei, vom avea parte de ploi, care vor traversa majoritatea zonelor. Temperaturile vor fi mai mici cu peste 10 grade Celsius, inclusiv in București, anunța meteorologii. De […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- Meteorologii au emis cod galben de vijelii si grindina in cea mai mare parte a tarii duminica, inclusiv in Bucuresti. Pentru duminica si luni a fost emis cod galben de canicula, cu temperaturi care pot ajunge la 37 de grade Celsius in sudul țarii.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineața o avertizare cod galben de vreme rea in mai multe județe, inclusiv Cluj!Alenționarea este in vigoare de sambata 20 iulie de la ora 13:00 și pana duminica 21 iulie la ora 10:00.Potrivit meteorologilor, treptat, in Banat, sudul Crișanei,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, noi avertizari cod galben și cod portocaliu de furtuni, valabile pana maine. Sunt in vigoare și avertizari de canicula in județele din sudul țarii, fiind anunțate temperaturi maxime de 37 de grade Celsius.

- Meteorologii anunta canicula luni si marti, in cea mai mare parte a tarii, temperaturile urmand sa ajunga la 39 de grade in regiunile sudice. Valul de caldura va continua treptat sa se extinda si sa se intensifice in toata tara.

- Meteorologii au emis un cod galben de canicula și disconfort termic, in Dobrogea, pentru acest weekend. Temperaturile maxime vor ajunge și pana la 34 de grade Celsius. „Valul de caldura se va menține in Maramureș, nordul Crișanei, nordul Transilvaniei, dar se va extinde și in Moldova, estul Munteniei…

- Meteorologii au emis coduri galben și portocaliu de canicula pentru Romania, cu temperaturi de pana la 37 de grade Celsius și nopți tropicale, valul de caldura extinzandu-se in intreaga țara și menținand un disconfort termic ridicat. The post CANICULA Coduri galben și portocaliu de canicula in Romania…

- Meteorologii anunța vreme extrema in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari meteo de cod galben și cod portocaliu de furtuni și canicula. Iata ce zone sunt vizate.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, un cod portocaliu de averse, intensificari ale vantului, descarcari electrice si grindina de dimensiuni mici pentru mai multe localitati din judetul Timis.