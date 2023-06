Stiri pe aceeasi tema

- Pana la ora 10:00 este in continuare valabil un cod portocaliu in județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea, Caraș-Severin, Hunedoara, Sibiu și Alba și in zona de munte a județelor Timiș, Cluj, Arad, Bihor, Argeș, Dambovița, Brașov și Prahova vor fi averse torențiale și izolat caderi de grindina. Local…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a convocat, in aceasta dimineata, Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), constituit la nivelul ministerului, a informat MMAP printr-un comunicat, potrivit Agerpres. Sedinta a fost convocata ca urmare a avertizarilor meteorologice…

- Meteorologii au emis o avertizare cod roșu de ploi torențiale in cinci județe, valabil incepand de luni, ora 20.00 și pana marți, ora 8:00. De asemenea, au fost emise avertizari cod portocaliu și cod galben de averse abundente, valabile pentru 19 județe, incepand de luni, 12 iunie, de la ora 10.00 și…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben și una de Cod portocaliu de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabila miercuri, intre orele 11.00 si 23.00. A fost emis Cod portocaliu de ploi torentiale, valabil miercuri, intre orele 12.00 si 20.00, in judetele…

- Meteorologii au emis un Cod portocaliu de ploi torentiale, cu cantitati de apa intre 40 si 50 litri pe metrul patrat, pana miercuri seara, in judetele Caras-Severin, Hunedoara, Timis, Gorj, Valcea, Alba si Arad. In zece judete din Banat, sudul Crisanei, vestul Transilvaniei, Oltenia si din zona de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari de cod portocaliu, pana la ora 20.00, de furtuni grindina in patru judete.Cantitatile de apa vor fi de 40-70 litri pe metru patrat, in intervale scurte de timp in: Caras-Severin, Timis, Hunedoara, Arad. Totodata, va fi Cod galben de ploi si furtuni,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, duminica, o atentionare Cod galben de inundatii, ce vizeaza 16 bazine hidrografice, pe durata orelor urmatoare.Potrivit hidrologilor, in intervalul orar 13:00 - 24:00, sunt posibile depasiri ale Cotelor de atentie pe unele sectoare…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, o atentionare Cod galben de inundatii pentru rauri din 12 bazine hidrografice, valabila pana luni la amiaza. Potrivit hidrologilor, pana luni la ora 12:00, pe raurile din bazinele hidrografice: Somesul Mare – bazin superior…