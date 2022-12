COD GALBEN! Ploi abundente în 17 județe Administrația Naționala de Meteorologie a transmis un cod galben de ploi insemnate cantitativ, valabil de vineri, ora 12:00, pana sambata, ora 12:00, in 17 județe. In intervalul menționat in Banat, Crișana, Maramureș, nord-vestul Olteniei și local la munte, vor fi ploi insemnate cantitativ, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor depași 25…30 l/mp și pe arii restranse, in special in zona Carpaților Occidentali și in masivele vestice ale Carpaților Meridionali 40…60 l/mp. Ploile vor avea și caracter de aversa și pe alocuri vor fi descarcari electrice. The post COD GALBEN! Ploi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

