COD GALBEN Ninsori însemnate cantitativ în Neamţ Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN – ninsori insemnate cantitativ – pentru judetul Neamt. Avertizarea este valabila in intervalul 3 aprilie, ora 3:00-4 aprilie, ora 3:00. “Local in Carpații Orientali și Occidentali, precum și in zonele joase de relief din județele Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mureș, Harghita, Suceava și Neamț, temporar va ninge insemnat cantitativ și se va depune strat de zapada”, potrivit ANM . Este in vigoare si o informare meteorologica pana pe 4 aprilie, la ora 3:00, fiind prognozate „precipitații mixte moderate cantitativ, intensificari… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol: mesagerulneamt.ro

