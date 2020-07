COD GALBEN în Neamţ până duminică (26 iulie) dimineaţă Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat sambata, 25 iulie, avertizarile de instabilitate atmosferica. Ca urmare, judetul Neamt se afla sub COD GALBEN in intervalul 25 iulie, ora 10:30-26 iulie, ora 6:00. “In vestul, sud-vestul, centrul, nordul țarii și la munte local și temporar instabilitatea atmosferica va fi accentuata și se va manifesta prin averse torențiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și, izolat, grindina. Cantitațile de apa vor depași 20-30 l/mp și, izolat, 40-50 l/mp”, prognozeaza meteorologii . (M. CONSTANTINESCU; HARTA: ANM) The post… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

