Cod Galben in judetele Constanta si Tulcea. Ce localitati sunt vizate de specialisti si pentru cat timp

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare tip Cod Galben valabila de la miezul noptii, pana dimineata la ora 05.00, valabila dupa cum urmeaza:Judetul Constanta: Constanta, Navodari, Ovidiu, Mihail Kogalniceanu, Eforie, Cumpana, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Cogealac, 23 August, Agigea,…

- Administratia Nationala de Meteorologie prin Centrul national de Prognoza Meteo a ermis o avertizare nowcasting, valabila pana la ora 05.00, pentru intreaga Dobroge.Specialistii spun ca vor fi afectate localitatile:Judetul Constanta: Constanta, Eforie, Mangalia, Navodari, Techirghiol, 23 August, Agigea,…

- Poarta 1 bis din municipiul Constanta este inchisa din cauza codului galben de vant.Administratia Nationala de Meteorologie au emis cod galben de vant valabil pana astazi la ora 17.00.Vor fi afectate localitati din judetele Constanta si Tulcea, astfel: judetul Constanta Constanta, Eforie, Mangalia,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit, in aceasta noapte, avertizarea nowcasting, Cod Galben, pentru judetele Constanta si Tulcea.Se vor semnala intensificari ale vantului care la rafala vor depasi 55...70 km h astfel:Judetul Constanta: Constanta, Eforie, Mangalia, Navodari, Ovidiu, Techirghiol,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting de cod galben de vant puternic in județele Constanța și Tulcea. Porturile maritime, din judetul Constanta, raman sambata inchise din cauza vantului puternic, conform centrului Infotrafic al Politiei Romane.Avertizarea este…

- Alerte meteo in mai multe zone din țara, sambata, 13 ianuarie. ANM a emis o avertizare nowcasting de cod galben de vant puternic in județele Constanța și Tulcea. Avertizarea este valabila pentru județul Constanța: Constanța, Eforie, Mangalia, Navodari, Techirghiol, 23 August, Agigea, Albești, Corbu,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a extins o avertizare nowcasting, care era valabila de aseara, pana astazi, la ora 08.00.Se vor semnala intensificari ale vantului cu rafale ce vor depasi 55 km h dupa cum urmeaza:Judetul Constanta: Constanta, Eforie, Mangalia, Navodari, Techirghiol, 23 August,…

- Meteorologii au emis in aceasta dupa amiaza o avertizare now casting cod galben ce vizeaza judetele Tulcea si Constanta.Potrivit ANM, in intervalul ora 17:35 pana la ora 20:00 in judetul Constanta: Constanta, Eforie, Mangalia, Navodari, Techirghiol, 23 August, Agigea, Corbu, Costinesti, Limanu, Tuzla…