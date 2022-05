Cod galben în Argeș! Ploi, descărcări electrice, vânt și grindină Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben miercuri, 4 mai, intre orele 12.00 – 21.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat la munte, in Banat, Crișana, Transilvania, nordul Munteniei și al Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse ce vor avea și caracter torențial, intensificari de scurta durata ale vantului și izolat grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitațile… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

