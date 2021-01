Cod galben, fenomene extreme - Ghețuș, vânt intensificat, vizibilitate scăzută - Ce județe sunt vizate ANM a emis trei mesaj de tip cod galben. Iata ce zone sunt vizate de fenomene extreme:COD : GALBENData emiterii : 09-01-2021 ora 6 Valabil de la : 09-01-2021 ora 6:10 pana la : 09-01-2021 ora 10:00In zona : Județul Sibiu: zona joasa;Se vor semnala : local ceața, care determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, in funcție și de condițiile locale, formarea ghețușuluiTipul mesajului : Atenționare nowcastingCOD : GALBENData emiterii : 09-01-2021 ora 4 Valabil de la : 09-01-2021 ora 5:00 pana la : 09-01-2021 ora 8:00In zona : Județul Salaj: zona joasa;Se vor semnala… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

