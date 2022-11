Cod galben emis de ANM - 20 de județe sunt vizate de avertisment Astfel, pana la ora 10:00, in localitati din judetele: Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Braila, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Galati, Vaslui, Botosani, Suceava, Constanta si Tulcea se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.Tot pana la aceeasi ora vor persista fenomene similare in zona joasa a judetelor: Alba, Brasov, Mures, Harghita, Sibiu si Cluj, precum si in cea depresionara a judetelor: Covasna, Brasov si Harghita.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

