- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe alerte nowcasting de grindina, vant și averse valabile pentru 8 judete. Potrivit meteorologilor, se vor semnala, pana la ora 13.30, grindina de mici...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri seara, mai multe avertizari cod galben de vreme severa, valabile pentru localitați din 11 județe. Una dintre alerte vizeaza și vestul țarii unde, pana la ora 19.30 in mai multe zone din Arad, Bihor, Caras-Severin și Timis se vor semnala grindina…

- Mesaj de vreme severa imediata. Administratia Nationala de Meteorologie a emis la ora 06.00 un mesaj de vreme severa imediata tip Cod galben pentru judetul Constanta.In judetul Constanta, zona de litoral, si in judetul Tulcea, se vor semnala intensificari ale vantului, local si temporar, cu rafale in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat, luni, atentionarea Cod galben de vreme rea si a restrans la 18 numarul de judete afectate. Sub Cod galben de ploi se va afla si Capitala. Astfel, pe parcursul zilei de luni, pana la ora 21:00, in Dobrogea, sud-estul Moldovei si in Muntenia,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vant puternic pentru mai multe județe ale țarii.Pe parcursul zilei de duminica vantul se va intensifica treptat in Muntenia, Dobrogea, sud-vestul Moldovei, precum și in estul Olteniei, iar la rafala se vor atinge viteze cuprinse, in general,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, la ora 05.00, un Mesaj de vreme severa imediata valabil pana la ora 11.00 pentru judetele Braila, Ialomita, Buzau, Calarasi, Ilfov, municipiul Bucuresti, precum si pentru zona litorala a judetelor Constanta si Tulcea.In intervalul orar mentionat se vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de vreme severa, valabila de vineri dimineața pana sambata, la ora 11.00. Zonele montane din 19 judete se afla sub cod galben de...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de vreme severa, valabila de vineri pana sambata, la ora 11.00. Astfel, 19 judete, in special zonele inalte, se afla sub cod galben de viscol si ninsori. Zonele montane din 19 judete se vor afla sub Cod galben de viscol in intervalul 28 februarie,…