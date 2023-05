Cod galben de vreme rea. Vizat este și județul Cluj Meteorologii au emis, vineri dimineața, o avertizare Cod galben de vremea rea pentru mai multe județe din țara. O parte a județului Cluj este vizata de aceasta avertizare meteo. Avertizarea meteo Cod galben este valabila in intervalul 26 mai, ora 12:00, 26 mai, ora 23:00. In intervalul mentionat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Banat, Transilvania, sudul Crisanei, precum si la munte. In intervale… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

