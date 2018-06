Stiri pe aceeasi tema

- Vremea o ia razna in jumatate de țara, inclusiv in județele din vest, in aceasta saptamana. Vantul a batut cu putere toata noaptea și a plouat torențial in Banat. De altfel, in aceasta dimineața, pana la ora 09.00, județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara se afla sub cod galben de vreme rea,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizari nowcasting Cod galben de instabilitate atmosferica, valabile in judete din vestul, nordul si centrul tarii, in urmatoarea...

- Meteorologii au emis, duminica seara, avertizari cod galben de averse, descarcari electrice si intensificari ale vantului, cu aspect de vijelie, pentru mai multe judete din vestul si sudul tarii, informeaza news.ro.Este vorba despre mai multe zone din judetele Ialomita, Calarasi, Giurgiu,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizare cod galben de ploi pentru patru județe din zona Transilvaniei.Astfel, sunt sub cod galben de ploi județele Arad, Hunedoara, Bihor și Caraș-Severin. In mai multe localitați din aceste județe, precum și in zona de…

- FOTO: Domogledul continua sa arda Domogledul continua sa arda, 1 mai 2018. Foto: plt. maj. Magdalena Tocmelea/ ISU SEMENIC. Din experienta anilor trecuti, cînd vorbim de incendii de padure în Domogled, totul începe cu un hectar, finalul fiind de 50-100 hectare. Pompierii…

- Operatiunile de stingere a incendiului din Masivul Domogled, reluate Foto: Mario Balint. Cei peste 90 de pompieri militari din patru judete si 40 de lucratori silvici au reluat, in aceasta dimineata, operatiunile de stingere a incendiului de arborete si Pin negru de Banat, pina la lichidarea totala…

- Incendiu de vegetatie in Masivul Domogled Foto: Arhiva/Captura Youtube. Pompieri din patru judete si zeci de silvicultori intervin la aceasta ora pentru izolarea si stingerea unui incendiu de vegetatie în Masivul Domogled, la 25 de kilometri de statiunea Baile Herculane. Corespondentul…

- Agentia Nationala de Meteorologie din Ungaria a avertizat ca, incepand de duminica seara, norul de praf saharian se afla deasupra Ungariei inca de luni, 16 aprilie deasupra partii de Vest a Romaniei.