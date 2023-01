Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis mai multe avertizari de tipul cod portocaliu și cod galben de inundații valabile in urmatoarele zile in mai multe județe din vestul țarii. Codul portocaliu a fost instituit in intervalul duminica, ora 12.00-luni, ora 23.59, pe raurile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ valabila pentru astazi si maine, in 17 judete din vestul si sud-vestul tarii, informeaza Agerpres. Sunt așteptate și descarcari electrice.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis azi o serie de avertizari de cod galben de ceata valabile in zone din 16 judete, dar si alerte de vant puternic in zonele montane de pe raza a opt judete, informeaza Agerpres.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica noi atentionari cod galben de ceata și vant, valabile in orele urmatoare, in localitati din patru judete. Astfel, pana la ora 20.00, in Huedin, Capușu Mare, Manastireni, Sancraiu, Izvoru Crișului din județul Cluj și in zona joasa a județului Bistrita-Nasaud…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ pentru nordul Olteniei si in zona montana aferenta, valabila pana duminica dimineata.

- Ceața este prezenta in peisaj, marți dimineața, in mai multe zone din țara. Negura este asociata, in unele cazuri, cu un alt fenomen meteo – burnița, ce poate favoriza apariția ghețușului. Meteorologii au emis atenționari nowcasting COD GALBEN. Mai exact, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM)…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marti dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa valabile in urmatoarele ore in zone si localitati din 13 judete, informeaza Agerpres.ro. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetele Botosani, Iasi si Vaslui dar…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment. Specialiștii anunța cod galben de ceața in șase județe din centrul și din sudul Romaniei. Avertizarea este valabila astazi, pe tot parcursul dimineții. Cu atat mai mult, șoferii sunt sfatuiți sa conduca prudent in zonele…