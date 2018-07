Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia continua sa fie oprita pe trei drumuri nationale, in urma inundatiilor de la sfarsitul saptamanii trecute. In urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care au dus la scurgerea aluviunilor si la acumulari de apa pe carosabil, mai sunt trei tronsoane de drum national cu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22A, pe tronsonul kilometric 24 25, intre localitatile Nicolae Balcescu si Ciucurova, judetul Tulcea, circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers, ca urmare a precipitatiilor abundente din ultima perioada.Tot…

- In urma unei razii, politistii de la rutiera si ordine publica au constatat 4 infractiuni, au aplicat 760 de sanctiuni contraventionale, au retinut 38 de permise de conducere si au retras 10 certificate de inmatriculare si 6 seturi de placute de inmatriculare. Politistii de la rutiera si ordine publica…

- Politistii din Zlatna l-au depistat pe un barbat, din judetul Valcea, in timp ce, fara a poseda permis, conducea un autoturism in care se aflau doi vitei furati din judetul Sibiu. La data de 9 iunie a.c., in jurul orei 03.45, politistii de siguranta publica din Zlatna, in timp ce actionau pe D.N. 74,…

- Circulatia feroviara a fost oprita, duminica, pe sectia de cale ferata 201, la kilometrul 242+00, intre statia Dragasani si halta Calina din judetul Valcea, din cauza unui accident in care au fost implicate un tren si un autoturism, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei...

- In data de 5 iunie a.c., un barbat in varsta de 29 de ani, din municipiul Mangalia, a fost identificat de politistii din cadrul Serviciului Rutier, in timp de conducea un autoturism, pe strada Nicolae Balcescu din localitatea Pecineaga, judetul Constanta, fara a poseda permis de conducere pentru nicio…

- Circulatia rutiera pe DN 67C – Transalpina s-a redeschis, miercuri, astfel ca cel mai inalt si spectaculos drum din Romania poate fi traversat cu masina, insa deocamdata numai in timpul zilei si cu restrictii de viteza. Reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale Targu-Jiu au anuntat ca circulatia rutiera…

- Reprezentantii Prefecturii Gorj au anuntat ca drumarii actioneaza pe Trasalpina cu doua utilaje pentru deszapezirea soselei. Circulatia rutiera pe DN 67C ar putea fi reluata la inceputul lunii iunie. Circulatia rutiera pe DN 67C, care leaga judetele Alba, Valcea, Hunedoara si Gorj pe traseul montan,…