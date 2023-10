COD GALBEN de vreme rea în Alba și alte 26 de județe. Sunt anunțate ploi, intensificări ale vântului, lapoviță și ninsoare COD GALBEN de vreme rea in Alba și alte 26 de județe. Sunt anunțate ploi, intensificari ale vantului, lapovița și ninsoare ANM a emis o atenționare meteorologica COD GALBEN de vreme rea pentru 27 de județe valabila in perioada 15 octombrie ora 18.00 și pana luni 16 octombrie, la ora 12.00. Avertizarea vizeaza și jumatatea estica a județului Alba, unde se vor semnala ploi și intensificari ale vantului Vremea va intra intr-un proces de racire semnificativa, […] Citește COD GALBEN de vreme rea in Alba și alte 26 de județe. Sunt anunțate ploi, intensificari ale vantului, lapovița și ninsoare in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

