Cod galben de vreme rea în 28 de judeţe. Cantităţile de apă pot depăşi 40 de litri pe metru pătrat Meteorologii au emis, marti, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica valabila in 28 de judete, pana la ora 22.00. Cantitatile de apa pot depasi 40 de litri pe metru patrat si vor fi rafale de vant si grindina. Potrivit ANM, marti, pana la ora 22.00, in Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei, sud-vestul Transilvaniei si local […] The post Cod galben de vreme rea in 28 de judete. Cantitatile de apa pot depasi 40 de litri pe metru patrat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

