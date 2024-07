Cod galben de vreme instabilă în aproape jumătate din ţară Avertizare meteo Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila joi in aproape jumatate din tara, inclusiv in Bucuresti. Intre orele 12:00 si 23:00, in Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, sudul Moldovei si local in zona de munte vremea va fi instabila. Astfel, vor fi perioade cu averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si pe alocuri vijelii (rafale in general de 50 – 70 km/h) si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor fi de 20… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

