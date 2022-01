Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de viscol si vant puternic la munte, cu rafale de 100 km/h, in 21 de județe, a anuntat, vineri, Administratia Nationala de Meteorologie. Avertizarea este valabila pana sambata dimineața. Alerta meteo intra in vigoare vineri la ora 10.00 si expira sambata dimineata. Atentionarea anunta la…

- Un Cod galben de viscol si vant puternic la munte, cu rafale de 100 km/h, a fost emis pentru 21 de județe, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Avertizarea este valabila pana sambata dimineața.Alerta meteo intra in vigoare vineri la ora 10.00 si expira sambata dimineața.Atenționarea anunța…

- Alerta meteo: Cod galben de vremea rea pana sambata. Este vizat si vestul tarii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi avertizari Cod galben de viscol și intensificari ale vantului la munte, in 25 de județe.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare meteo cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol in zona montana inalta. Potrivit ANM, in intervalul 08 ianuarie, ora 10.00 ndash; 09 ianuarie, ora 10.00 in Banat, Crisana, Maramures si local in vestul si nord vestul Transilvaniei,…

- Cod galben de viscol și vant puternic in mai multe județe de la munte. Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari pentru urmatoarele doua zile. Prima intra in vigoare duminica noaptea.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, noi avertizari nowcasting Cod galben de polei și vant valabile in 6 județe. Pana la ora 9.00 in localitațile Flamanzi, Ungureni, Albești,...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de ultim moment de vreme severa! In urmatoare ore, peste 20 județe din țara sunt vizate de un cod galben de vant puternic. Iata care sunt localitațile unde se anunța rafale puternice, dar și pentru ce interval orar este valabila alerta.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atentionare Cod galben de vant si ninsoare viscolita, valabila pana luni dimineata in zonele de munte din 10 judete. Potrivit...