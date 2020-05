Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) din Romania a emis, duminica, atentionari nowcasting Cod galben de vreme instabila, valabila in zone din Transilvania si Moldova.Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in judetele Maramures si Bistrita-Nasaud (la peste 1.

- Seceta pedologica moderata, puternica si extrema va acoperit teritorii intregi din Romania! Aceasta o sa apara in cultura graului de toamna in in Moldova, Dobrogea, Muntenia, Banat, Crisana, Transilvania si in cea mai mare parte a Olteniei, releva prognoza agrometeorologica valabila in perioada 5 -…

- Seceta pedologica moderata, puternica si extrema se va semnala in cultura graului de toamna in in Moldova, Dobrogea, Muntenia, Banat, Crisana, Transilvania si in cea mai mare parte a Olteniei, releva prognoza agrometeorologica valabila in perioada 5 - 11 mai, publicata de Administratia Nationala…

- Administratia Nationala de Meteorologie din Romania (ANM) a emis, marti, noi avertizari de Cod Dalben de vant, dar și noi atentionari Cod Portocaliu de ninsori moderate cantitativ si viscol, valabile in judete din sud-vestul Romaniei, alertele fiind in vigoare, etapizat, pana

- Informare de racire accentuata, ninsori și vant puternic in toata tara. Interval de valabilitate: 21 martie, ora 18 – 25 martie, ora 08 In intervalul menționat, vremea se va raci accentuat in toata țara, devenind treptat deosebit de rece pentru ultima decada a lunii martie. noaptea de sambata spre duminica…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica, valabila pentru perioada 21 martie, ora 18.00- 25 martie, ora 08.00. Fenomene preconizate pentru aceasta perioada sunt racire accentuata, ninsori și strat de zapada și intensificari ale vantului. „In intervalul menționat, vremea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN, de ninsori si viscol, pentru judetul Neamt. Intervalul de valabilitate este cuprins intre 21 martie, ora 20:00 si 23 martie, ora 2:00. “Din seara zilei de sambata (21 martie) va ninge moderat (cantitați de precipitații in jur…

- Specialiștii ANM au emis un cod galben de vant anumite zone ale țarii – Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș -, fiind preconizate intensificari ale vantului cu viteze de pana la 80 de kilometri pe ora. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca – deși am intrat in prima luna a primaverii…