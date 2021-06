Cod galben de vijelii în România. Continuă fenomenele extreme în țară Luna iunie continua sa fie una extrem de ploioasa precum spun experții ANM. Meteorologii au emis o noua avertizare cod galben de ploi și vijelii. Aceasta a intrat in vigoare de la ora 12 și va inceta tot astazi, la ora 22. Asta nu este tot, specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologieau emis și […] The post Cod galben de vijelii in Romania. Continua fenomenele extreme in țara appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

